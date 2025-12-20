El Gobierno dice que redujo a la mitad la pobreza en dos años de gestión

El Gobierno nacional sostiene que la pobreza descendió al 27,5% durante el tercer trimestre de 2025, según un informe elaborado por el Ministerio de Capital Humano, a partir de los datos relevados por el INDEC.

La proyección fue realizada por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS). De acuerdo al informe, el dato representa una baja interanual de 10,8 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2024.

Desde el oficialismo destacaron especialmente que, en comparación con el inicio de la actual gestión presidencial, el índice muestra una reducción de 27,3 puntos porcentuales, una caída que, según afirman, se explica por la desaceleración de la inflación y la estabilización de variables macroeconómicas.

“Desde los inicios de esta gestión, la pobreza extrema bajó 14,8 puntos porcentuales. Eso significa que millones de personas salieron de la indigencia”, subrayaron desde el Ministerio de Capital Humano.

Según el informe oficial, la indigencia se redujo al 5,4%, una baja de 3,8 puntos respecto del mismo trimestre del año pasado.

En cuanto al contexto inflacionario, los datos oficiales destacan que el costo de vida pasó de 211% en 2023 a 117% en 2024, con una estimación del 30% para todo 2025. Según el Gobierno, este descenso inflacionario fue determinante para la mejora de los indicadores sociales.

Con un 27,5%, la pobreza se ubica en su nivel más bajo desde mediados de 2018, según los registros disponibles. El Gobierno considera que esta evolución muestra el “impacto positivo” de su política económica.