El Senado tratará el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal el 26 de diciembre

El Gobierno nacional consiguió este viernes el dictamen de mayoría del Presupuesto 2026 en el Senado y convocó a una sesión especial para el viernes 26 de diciembre, con el objetivo de aprobar antes de fin de año tanto el proyecto de ley de Presupuesto como la denominada Ley de Inocencia Fiscal, que modifica el régimen penal tributario.

La convocatoria fue oficializada por la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y establece el inicio de la sesión para las 12 del mediodía. El dictamen fue emitido por la comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el senador libertario Ezequiel Atauche, tras apenas dos horas de debate. Fue firmado por 11 de los 19 integrantes, y sin introducir modificaciones respecto del texto aprobado previamente en Diputados.

De esta manera, el capítulo 11 del Presupuesto, que proponía la derogación de leyes clave como la de financiamiento universitario y la de emergencia en discapacidad, quedó fuera del dictamen. A pesar de ello, el oficialismo no descarta introducir cambios en el recinto, con el objetivo de reinstalar algunos de esos puntos mediante acuerdos de último momento.

Desde el bloque de La Libertad Avanza, el senador Bruno Olivera reafirmó que el Presupuesto es una “prioridad absoluta” y sostuvo que el texto se votará tal como fue remitido desde la Cámara baja. En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, reconoció en declaraciones radiales que el Ejecutivo insistirá con correcciones para sostener el equilibrio fiscal, aunque sin insistir explícitamente en la derogación de las leyes cuestionadas.

En ese marco, el Gobierno evalúa aplicar una serie de modificaciones en materia de pensiones, asignaciones y financiamiento universitario, con el objetivo de compensar parcialmente el impacto fiscal que, según el oficialismo, provocan las leyes que se mantienen vigentes. Se anticipan propuestas relacionadas con el cálculo de las pensiones no contributivas, una actualización escalonada del salario docente y un refuerzo del presupuesto destinado a gastos de funcionamiento en las universidades nacionales.

Por otra parte, la Ley de Inocencia Fiscal también fue dictaminada y se debatirá junto al Presupuesto. El tratamiento fue encabezado por la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que designó como presidente al senador oficialista Juan Carlos Pagotto. El trámite fue breve y contó con la presencia de senadores de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y partidos provinciales, sin participación del bloque Justicialista.

El proyecto busca modificar el régimen penal tributario, establecer nuevas condiciones para el blanqueo fiscal y revisar procedimientos de fiscalización, y podría recibir sanción definitiva en la misma sesión del próximo viernes. La iniciativa fue respaldada en general, aunque desde el radicalismo se plantearon reparos respecto al régimen de multas, a lo que Patricia Bullrich respondió con la propuesta de impulsar una futura ley correctiva.

Con el cierre del año legislativo a la vista, el Gobierno apuesta a consolidar su agenda económica con la aprobación de estas dos leyes, en una sesión que se anticipa clave tanto para el Ejecutivo como para el equilibrio de poder dentro del Congreso.