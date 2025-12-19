El Presupuesto 2026 llega al Senado con la disputa por Universidades y Discapacidad como eje central

El proyecto de Presupuesto 2026 comenzó a ser debatido este jueves en el Senado de la Nación, en el marco de una jornada atravesada por fuertes tensiones políticas y la posibilidad de que el Gobierno nacional recurra al veto parcial si no logra introducir las modificaciones que considera esenciales.

La comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el senador libertario Ezequiel Atauche, fue convocada a las 10 con el objetivo de emitir dictamen este viernes, de cara a una eventual sesión programada para el próximo 26 de diciembre.

El tratamiento se realiza sobre la base del texto aprobado en la Cámara de Diputados, donde el Gobierno sufrió un revés importante al no conseguir los votos necesarios para sostener el capítulo 11, que proponía, entre otras medidas, la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento de Universidades, además de recortes al hospital Garrahan y al régimen de zona fría.

Con ese antecedente, el eje del debate en el Senado gira en torno a esos artículos eliminados, que el oficialismo aún considera clave para sostener sus objetivos de déficit cero. Desde el Ejecutivo anticiparon que intentarán reinstalar algunos puntos en esta instancia, y no descartan el uso del veto si el proyecto avanza sin esas correcciones.

Junto con el Presupuesto, también ingresó al Senado la reforma del Régimen Penal Tributario, aprobada en la misma sesión de Diputados durante la madrugada de este jueves. Ambos temas forman parte de la agenda económica que el gobierno de Javier Milei busca aprobar antes de fin de año.

En paralelo, se confirmó que la reforma a la ley de Glaciares, que también obtuvo dictamen esta semana en un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y Ambiente y Desarrollo Sustentable, será debatida en la segunda convocatoria a sesiones extraordinarias, el 10 de febrero.

La discusión del Presupuesto en el Senado se da en un clima de alta tensión política, luego de que la Cámara baja rechazara por tercera vez consecutiva el intento del oficialismo de eliminar leyes que garantizan derechos sociales y educativos. Organizaciones vinculadas a la discapacidad, la salud y la educación ya anticiparon que seguirán presionando para evitar retrocesos en esos temas.