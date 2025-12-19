Cristian Jerónimo: “Vamos a prepararnos para febrero y seguir plantados en la misma posición”

El dirigente sindical Cristian Jerónimo, miembro del triunviro de la CGT y referente del Sindicato del Vidrio, se refirió este jueves a la masiva movilización del movimiento obrero en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

En declaraciones a la AM 750, Jerónimo aseguró que la marcha fue contundente y federal, con participación de todas las provincias, y que eso tuvo un impacto directo en el Congreso. “Entendemos que estamos ante un momento muy sensible de nuestro país. Y la verdad es que estábamos convencidos de que iba a ser una marcha multitudinaria a lo largo y ancho del país”, expresó.

Según relató, la organización en las calles estuvo acompañada por un trabajo de diálogo político, que incluyó conversaciones con senadores, senadoras y gobernadores. “Veníamos trabajando para eso en silencio, lo había comentado en alguna entrevista, y por suerte se pudo dar la postergación del tratamiento”, afirmó.

De este modo, el oficialismo decidió postergar el debate de la reforma laboral hasta febrero, al no contar con los votos necesarios para su aprobación. La decisión fue adoptada por el bloque que responde a Milei, luego de reuniones internas con distintos sectores legislativos.

Sin embargo, Jerónimo fue claro al advertir que la CGT mantendrá su posición. “Ahora nos vamos a preparar para febrero y seguir plantados en la misma posición”, remarcó. En ese sentido, criticó el contenido del proyecto: “Esta reforma no le genera incentivo ni a las pymes ni a las medianas empresas. Está redactada maliciosamente a la medida de las grandes empresas”.

El dictamen aprobado en comisión incluye algunas modificaciones menores, pero no altera el núcleo del proyecto, que busca flexibilizar contratos y despidos, limitar derechos laborales y eliminar la ultraactividad de los convenios colectivos, entre otros puntos cuestionados.

Desde la CGT y el conjunto del movimiento obrero se anticipa que la resistencia continuará si no hay un retiro del proyecto o cambios sustanciales. Por eso, Jerónimo concluyó que el eje de la lucha estará puesto en los próximos pasos del Congreso, pero también en la capacidad de movilización que pueda sostenerse en febrero.