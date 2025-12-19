Lanús y Flamengo ya tienen fechas confirmadas para disputar la Recopa Sudamericana

La CONMEBOL confirmó este jueves las fechas y horarios de la Recopa Sudamericana 2026, que enfrentará al campeón de la Copa Sudamericana, Lanús, y al flamante ganador de la Copa Libertadores, Flamengo.

El certamen, que reúne a los dos campeones continentales de la temporada anterior, se definirá en una serie de ida y vuelta, con partidos programados para el jueves 19 y jueves 26 de febrero, ambos a las 21.30 horas.

El primer encuentro se disputará en el estadio de Lanús, en el sur del conurbano bonaerense, mientras que la revancha tendrá lugar una semana después en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro, donde Flamengo será local y definirá la serie ante su gente.

El conjunto argentino buscará conquistar por primera vez este trofeo internacional, luego de haberlo disputado sin éxito en 2014, cuando cayó ante Atlético Mineiro con un global de 5-3. En aquella oportunidad, Guillermo Barros Schelotto era el entrenador del equipo granate.

Por su parte, Flamengo llega con antecedentes recientes en la competencia: se consagró campeón en 2020 tras vencer a Independiente del Valle, y fue derrotado por el mismo rival en 2023, por lo que tendrá una nueva oportunidad de quedarse con el título.

De este modo, la Recopa 2026 promete una definición vibrante entre dos equipos protagonistas del fútbol sudamericano, que buscarán ampliar su historia con una nueva consagración internacional.