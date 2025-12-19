Cuvertino: “La ley tributaria es una respuesta en un contexto nacional complejo”

La Cámara de Diputados de Santa Fe otorgó este jueves sanción definitiva a la ley tributaria 2026, en el marco de la segunda sesión extraordinaria realizada en la Legislatura provincial. El tratamiento de la norma generó diversas intervenciones, entre las que se destacó la del diputado Mariano Cuvertino, representante del bloque Unidos para Cambiar Santa Fe (Partido Socialista).

Para el legislador, el mensaje enviado por el Ejecutivo “no es sólo una actualización de alícuotas”, sino que constituye “una respuesta política y técnica en un contexto nacional complejo y adverso”, especialmente difícil para las provincias y los sectores productivos.

Cuvertino respaldó sus declaraciones con datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que reflejan que entre 2010 y 2024 los recursos por habitante de las provincias argentinas se redujeron un 10%. En ese marco, explicó que esta caída no sólo afecta el financiamiento de bienes y servicios públicos esenciales, sino que además profundiza las asimetrías fiscales estructurales que existen entre jurisdicciones.

En ese sentido, destacó que Santa Fe logró resistir mejor que otras provincias, con una reducción del 7,3% en sus recursos, aunque advirtió que “el margen fiscal es finito”. Frente a este escenario, remarcó que el compromiso del Gobierno provincial con el desarrollo productivo es permanente, y que la ley incluye medidas concretas orientadas a sostener la producción y fomentar el empleo privado registrado.

Entre las disposiciones más relevantes de la nueva normativa, el diputado señaló que se podrán descontar del pago de Ingresos Brutos los sueldos de nuevos empleados en sectores clave como la industria, el comercio, los servicios, la construcción, el transporte y la hotelería. También mencionó que será posible tomar como crédito fiscal parte del importe abonado a la EPE, hasta un 30% del impuesto determinado, en los rubros industrial, comercial y hotelero.

Además, explicó que la ley contempla alivios para los ciudadanos de a pie, como la eliminación del impuesto a los sellos en contratos de alquiler y créditos hipotecarios destinados a vivienda única. Los contribuyentes que estén al día mantendrán un 20% de descuento más la exención de una cuota, y se establecen bonificaciones del 35% por pago anual anticipado y del 15% por adherir al débito automático.

Cuvertino afirmó que se trata de “medidas inéditas que suponen un esfuerzo fiscal de 80 mil millones de pesos”, pero que impactarán de manera positiva reduciendo los costos de producción, protegiendo el empleo y mejorando la competitividad en un contexto económico adverso.

Hacia el final de su intervención, el diputado del socialismo cuestionó con firmeza el incumplimiento del gobierno nacional con sus compromisos fiscales, y retomó un planteo realizado durante la sesión por un legislador oficialista, quien sostuvo que “debemos terminar con la coparticipación federal y cortar el cordón umbilical entre la Nación y las provincias”.

Frente a esas expresiones, Cuvertino se preguntó: “¿Queremos 24 unidades nacionales compitiendo por la tributación en el país? ¿Vamos a seguir admitiendo que el gobierno nacional continúe rompiendo los pactos que le dieron origen a esta República?”. Y concluyó que este es un debate que trasciende a las herramientas de las que dispone un gobierno provincial al fijar sus propias alícuotas tributarias.