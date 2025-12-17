La actividad metalúrgica cayó 4,2% en noviembre y sigue en terreno negativo

La actividad metalúrgica cayó 4,2% en noviembre en comparación con el mismo mes de 2023, según el informe elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA). En la medición mensual, la actividad también mostró un retroceso: -0,5% respecto a octubre.

Con estos resultados, el sector acumula una baja de -0,3% en lo que va del año, consolidando un escenario de contracción sostenida en la industria metalúrgica nacional.

Capacidad instalada y empleo en descenso

En este contexto, la utilización de la capacidad instalada cayó a 44,4%, lo que representa una reducción interanual de 6,1 puntos porcentuales. Según el informe, se trata de uno de los registros más bajos de la serie histórica.

En términos de empleo, el sector también mostró señales negativas: una caída interanual del -3,3% y un descenso mensual del -0,4% respecto a octubre.

Segmentos más afectados y resultados por provincia

La mayoría de los rubros que integran el entramado metalúrgico se mantuvo en retroceso durante noviembre. Entre los más afectados se destacan:

Consumo final: -8,3%

Automotriz: -5,8%

Construcción: -6,3%

En cuanto al desempeño por provincias, Buenos Aires registró la mayor contracción, con una caída de -5,6% interanual. En tanto, Santa Fe (-1,5%) mostró un descenso más moderado en comparación con octubre, aunque sigue en terreno negativo tras haber mostrado mejores resultados en la primera mitad del año.

Otras jurisdicciones también reflejaron números desfavorables:

Entre Ríos: -1,5% (venía de una variación positiva el mes anterior)

Córdoba: -5,6% , profundizando su tendencia recesiva

Mendoza: -1,8%, con una caída más leve que en meses anteriores, pero todavía por debajo de los niveles de 2023

Un escenario frágil y sin señales de mejora

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió que el balance de noviembre confirma la persistencia de un escenario recesivo. Según expresó, se trata de una situación caracterizada por caídas generalizadas, bajos niveles de utilización de la capacidad instalada y un aumento sostenido de las importaciones, todo ello sin indicios concretos de una mejora en el corto plazo.