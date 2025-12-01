El Gobierno evalúa eliminar la figura de femicidio en el nuevo Código Penal

El Gobierno nacional evalúa la posibilidad de eliminar la figura de femicidio como agravante del homicidio en el nuevo Código Penal que proyecta enviar al Congreso durante las sesiones extraordinarias. Así lo confirmó este lunes la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante una conferencia de prensa.

“Todo está a estudio y entre hoy y mañana se tomarán las últimas definiciones”, señaló una fuente del Ejecutivo tras la exposición de Bullrich. La funcionaria dejó abierta la posibilidad de modificar o suprimir esta figura, incorporada en el Código Penal como agravante en los homicidios cometidos por razones de género.

La propuesta oficial tiene antecedentes. En enero de este año, desde Casa Rosada se había planteado un proyecto orientado a la “igualdad ante la ley”, que implicaba la eliminación de cupos y leyes de discriminación positiva, como parte de un cambio integral en el enfoque legal.

En esa línea, el presidente Javier Milei expresó en el Foro Económico de Davos: “Si uno mata a una mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grande que si uno mata a un hombre, solo por el sexo de la víctima. Legalizan de hecho que la vida de una mujer vale más que la de un hombre”.

Estas declaraciones reavivaron el debate público en torno a la figura del femicidio. Algunos sectores advirtieron que su eliminación podría beneficiar a personas ya condenadas, aunque fuentes del oficialismo aclararon que “la supresión de la figura no implicaría una aplicación retroactiva ni permitiría pedir la ley más benigna”.

Además de esta medida, el Ejecutivo también evalúa declarar imprescriptible el delito de corrupción, aunque aún no hay una definición oficial. Bullrich tampoco descartó esta posibilidad ante la prensa.

El nuevo Código Penal incluirá además cambios en las penas por homicidio y delitos viales, reformas en torno a la legítima defensa, y medidas que establecen que las víctimas sean notificadas ante cualquier beneficio que obtenga el condenado. Según el Gobierno, el texto será aplicable en todo el país.