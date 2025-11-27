Presentan un proyecto de ley para fortalecer el sector MiPyMES

Este viernes por la mañana se presentará públicamente el Proyecto de Ley de Promoción y Desarrollo MiPyMES, una iniciativa que busca favorecer el fortalecimiento del sector y la generación de nuevos puestos de trabajo, mediante una serie de incentivos y apoyos financieros y técnicos.

La actividad será encabezada por el senador por la Capital, Paco Garibaldi, y contará con la presencia de Leandro Chavarini, presidente del Centro Comercial de Santa Fe, y Nancy Boccolini, presidenta del Centro Comercial de nuestra ciudad, además de referentes del comercio minorista de ambas localidades.

El encuentro se desarrollará a las 9:30 en la sede del Centro Comercial de Santa Fe, ubicada en San Martín 2819, y también participarán representantes de las principales asociaciones comerciales, como las de avenida San Martín, Peatonal Norte, Aristóbulo del Valle, General Paz, Fernando Zuviría, entre otras.

La iniciativa apunta a consolidar el crecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, reconociéndolas como actores clave de la economía regional y motor fundamental en la creación de empleo genuino.