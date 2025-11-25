Una fiesta popular: El Birri celebra la firma de un nuevo acuerdo para seguir habitando la ex estación Mitre

El Centro Cultural y Social El Birri firmó un nuevo convenio con el gobierno municipal que le permite continuar habitando la ex estación de ferrocarriles Mitre hasta el año 2040. El acuerdo reemplaza al anterior, vigente desde 2013, que vencía en noviembre de 2025. Para celebrarlo, la organización realizará una fiesta popular abierta a toda la comunidad, este sábado 29 de noviembre desde las 18.30, frente al edificio ubicado en Gral. López 3698.

La celebración se desarrollará en el marco de la muestra anual de la Escuela de Carnaval, una propuesta pedagógica y cultural que El Birri sostiene desde hace años, con talleres gratuitos destinados a infancias, jóvenes y personas mayores de los barrios del suroeste y otros puntos de la ciudad.

Durante 2025, la Escuela de Carnaval ofreció espacios de Circo integral, Exploración musical, Pintura, Batucada, Fútbol mixto, Teatro comunitario, Costura y vestuario, Maquillaje artístico, Improvisación actoral y Foto-Cine popular, en los que participaron más de cien personas. Todas ellas mostrarán sus producciones en la jornada festiva.

La firma del nuevo convenio representa un reconocimiento al trabajo sostenido de la organización durante más de 25 años. Su historia comenzó con un festejo de carnaval en el año 2000, que contó con la participación del cineasta Fernando Birri, y desde entonces ha desplegado una labor articulada con escuelas, redes barriales y otras instituciones culturales.

Entre sus principales iniciativas se destacan la Escuela de Carnaval, la comparsa La Birrilata, la Sala Popular de Teatro y la "Birriteca", su biblioteca popular. Todas estas acciones han sido posibles gracias a una combinación de autogestión, apoyo público, subsidios y el trabajo militante de sus integrantes.