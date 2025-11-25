Presentan en Santa Fe el libro "Atavíos de la nostalgia"

El próximo jueves 27 de noviembre a las 20 horas se presentará el libro "Atavíos de la nostalgia" en librería Ferrovía, ubicada en calle 9 de Julio 3137, en la ciudad de Santa Fe. La actividad, con entrada libre y gratuita, es organizada por la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

La publicación es autoría de Jorge Malachesky y Raúl Cottone, y fue editada por Ediciones UNL. Se trata de una propuesta que cruza la imagen y el texto en una estructura que desafía los formatos tradicionales del ensayo y la fotografía.

Según sus autores, "nada de lo que encuentres en estas páginas es como se dice que es". El libro puede leerse como un experimento con imágenes y textos, que busca reflexionar sobre lo que las imágenes no muestran, sobre la función del disfraz y sobre las diferencias entre lo humano y sus imitaciones.

"Atavíos de la nostalgia" propone una lectura que se mueve entre la ficción, el juego y la filosofía visual, abriendo preguntas sobre el imaginario, la representación y el artificio. La obra se sitúa, según sus propias palabras, como un tratado fallido, un ensayo disfrazado o una narración interrumpida por silencios y pliegues.

La actividad forma parte de las iniciativas culturales promovidas por la UNL para fortalecer el vínculo entre el arte, la investigación y la comunidad.