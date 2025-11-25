Área Metropolitana — 25.11.2025 —
Presentan en Santa Fe el libro "Atavíos de la nostalgia"
El evento se realizará este jueves 27 a las 20.00 en librería Ferrovía con entrada libre y gratuita. La obra es de Jorge Malachesky y Raúl Cottone, y combina fotografía y reflexión ensayística.
El próximo jueves 27 de noviembre a las 20 horas se presentará el libro "Atavíos de la nostalgia" en librería Ferrovía, ubicada en calle 9 de Julio 3137, en la ciudad de Santa Fe. La actividad, con entrada libre y gratuita, es organizada por la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).
La publicación es autoría de Jorge Malachesky y Raúl Cottone, y fue editada por Ediciones UNL. Se trata de una propuesta que cruza la imagen y el texto en una estructura que desafía los formatos tradicionales del ensayo y la fotografía.
Según sus autores, "nada de lo que encuentres en estas páginas es como se dice que es". El libro puede leerse como un experimento con imágenes y textos, que busca reflexionar sobre lo que las imágenes no muestran, sobre la función del disfraz y sobre las diferencias entre lo humano y sus imitaciones.
"Atavíos de la nostalgia" propone una lectura que se mueve entre la ficción, el juego y la filosofía visual, abriendo preguntas sobre el imaginario, la representación y el artificio. La obra se sitúa, según sus propias palabras, como un tratado fallido, un ensayo disfrazado o una narración interrumpida por silencios y pliegues.
La actividad forma parte de las iniciativas culturales promovidas por la UNL para fortalecer el vínculo entre el arte, la investigación y la comunidad.