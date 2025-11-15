Montenegro: “La autonomía se vuelve una palabra vacía si no hay recursos ni competencias”

El concejal Mario Montenegro participó este viernes del conversatorio “Autonomía Municipal: desafíos y oportunidades”, realizado en el marco del Foro de Concejales del Área Metropolitana Santa Fe, que tuvo lugar en el Honorable Concejo Municipal de la capital provincial.

Durante su exposición, Montenegro cuestionó la idea de una autonomía meramente formal y advirtió que sin herramientas concretas de gestión, las cartas orgánicas municipales pueden convertirse en declaraciones sin valor práctico.



“La autonomía se construye con recursos, competencias claras y responsabilidades reales. Sin estas herramientas, las cartas orgánicas quedan reducidas a una declaración sin efectos prácticos”, afirmó.

El concejal remarcó además los desafíos que enfrentan particularmente las ciudades del área metropolitana, donde “las dinámicas urbanas superan los límites geográficos y las fronteras político-administrativas”. En ese sentido, propuso avanzar hacia una mayor coordinación entre municipios y con los distintos niveles del Estado.

“Si los problemas en gestión de residuos, planificación urbana, transporte, seguridad o ambiente son compartidos, las soluciones deben pensarse con municipios fortalecidos y con voz propia”, expresó.

Montenegro planteó una pregunta clave que, según dijo, orienta el debate actual: “¿Queremos autonomías reales o autonomías de papel?”, y advirtió que sin financiamiento adecuado, sin articulación interjurisdiccional y sin capacidad efectiva de decisión, la autonomía municipal “se vuelve una palabra vacía”.

Finalmente, convocó a pensar un modelo de Estado más cercano y eficiente:“Un Estado cercano y capaz de responder a las necesidades de los vecinos, que son cada vez de mayor dimensión y complejidad, requiere municipios con herramientas reales para transformar la vida de su gente”, concluyó. “Tenemos que darnos la oportunidad de soñar y trabajar por autonomías que hagan posible ese futuro”.