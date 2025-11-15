Explosión en parque industrial de Ezeiza: más de diez fábricas afectadas y una densa nube de humo

Una fuerte explosión ocurrida el viernes por la noche en el parque industrial de Carlos Spegazzini, partido de Ezeiza, desató un incendio de grandes dimensiones que afectó al menos a diez fábricas. El siniestro provocó una onda expansiva que se sintió a varios kilómetros, generó temor entre los vecinos y obligó a evacuar la zona. Aunque las llamas siguen activas en algunos sectores, las autoridades confirmaron que el fuego está controlado y no representa riesgo grave para la población.

El estallido se produjo cerca de las 21 horas en el Polígono Spegazzini, a metros de la autopista Ezeiza-Cañuelas, donde funcionan empresas vinculadas a la industria petroquímica, alimentaria y de almacenamiento. Las causas del incidente todavía se investigan, pero testigos y autoridades reportaron varias explosiones sucesivas. La más potente provocó rotura de vidrios y estructuras en viviendas cercanas, y llegó a sentirse en el aeropuerto de Ezeiza.

Más de 20 dotaciones de bomberos trabajan desde entonces para contener las llamas, que alcanzaron instalaciones de Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y una distribuidora de salón, entre otras. El foco ígneo más crítico se localizó en una fábrica de neumáticos, lo que generó una densa columna de humo negro visible desde grandes distancias.

Según el director provincial de Defensa Civil, Fabián García, el incendio “nunca representó un riesgo grave para la gente”, aunque recomendó cerrar puertas y ventanas y evitar circular por la zona. Además, destacó que el humo no contiene componentes tóxicos que afecten de forma inmediata a la salud, pero reconoció que contiene partículas en suspensión que pueden generar molestias respiratorias.

#URGENTE | Impresionante explosión en Ezeiza en fábrica de pintura.



La gigantesca nube tendrá poco movimiento, asociado al poco viento en superficie. Ya es visible desde el sátelite.



Información en desarrollopic.twitter.com/bEOJ6y54qN — Clima MeteoFedex ? (@MeteoFedex) November 15, 2025

En cuanto a la situación sanitaria, el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, informó que no hay heridos internados en el hospital local. Las 24 personas que fueron atendidas por problemas respiratorios, cortes y traumatismos ya fueron dadas de alta. Entre ellas, se encontraban una mujer embarazada intoxicada por humo, un hombre con fractura expuesta y otro con un infarto leve.

El impacto también generó preocupación por la cercanía de instalaciones sensibles, como una planta térmica y una industria frigorífica con presencia de amoníaco. Gracias al despliegue preventivo, ambas se encuentran fuera de peligro. En total, trabajan en la zona 380 bomberos con 70 unidades, junto a personal de salud, policía y equipos técnicos en un operativo que podría extenderse durante varios días.

Desde el Municipio de Ezeiza aseguraron que las empresas afectadas sufrieron pérdidas totales y se inició contacto con autoridades provinciales para coordinar asistencia. Granados destacó la colaboración del Ministerio de Seguridad, la Nación y municipios vecinos como Esteban Echeverría y La Matanza.

Finalmente, el Ministerio de Salud bonaerense recomendó a la población seguir medidas preventivas: no exponerse al humo, cerrar los hogares, evitar el uso de ventilación forzada y consultar ante síntomas respiratorios.