Milei desmintió la eliminación del monotributo y apuntó contra periodistas

El presidente Javier Milei desmintió este jueves que su Gobierno esté por eliminar el régimen de monotributo, y atribuyó las versiones que circularon al respecto a “mentiras y operaciones de delincuentes que usan la patente de periodistas”. Así lo expresó, según consignó la Agencia Noticias Argentinas, al ser consultado sobre los trascendidos que generaron preocupación entre trabajadores independientes y pequeños contribuyentes.

El mandatario aclaró que los temas vinculados al monotributo se enmarcan dentro de una futura reforma tributaria y un paquete de modernización laboral que todavía se encuentra en desarrollo. “Están trabajando los equipos y eso corresponde a la reforma tributaria y la modernización laboral, pero bajen un poco la ansiedad, los proyectos van a estar cuando tengan que estar”, afirmó.

En las últimas horas, distintos rumores sobre la eliminación del régimen simplificado generaron inquietud, especialmente en sectores vinculados al trabajo autónomo. Las declaraciones del presidente buscan poner paños fríos al tema y reencauzar la discusión dentro del marco legislativo que el oficialismo pretende impulsar en los próximos meses.