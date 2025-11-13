Justicia por Hernán Cardozo: condenaron a uno de los agresores a 20 años de prisión

Miguel Zeballos, un joven de 23 años, fue condenado este jueves a 20 años de prisión por el homicidio de Hernán Tomás Cardozo, ocurrido en julio de 2022 en el barrio Iriondo de nuestra ciudad. El fallo fue dictado de forma unánime por los jueces Pablo Busaniche, Sergio Carraro y Nicolás Falkenberg, en el marco del juicio oral y público que se llevó adelante en los tribunales de Santa Fe.

La acusación estuvo a cargo de los fiscales Carlos Lacuadra y Laura Urquiza, integrantes de la Unidad de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación. Ambos habían solicitado una pena de 25 años, bajo la calificación de homicidio calificado por la intervención de un menor de edad. Finalmente, el tribunal resolvió condenar a Zeballos a 20 años de prisión efectiva.

El crimen de Hernán Cardozo ocurrió en la madrugada del 24 de julio de 2022, cuando fue atacado a golpes por un grupo de jóvenes en inmediaciones de las calles Cibils y Corrientes. Los testigos relataron que lo persiguieron corriendo hasta alcanzarlo y lo agredieron brutalmente con palos, causándole lesiones mortales en el cráneo y el rostro. La víctima, de 27 años, quedó tendida boca abajo en la calle, a metros de una garita de colectivos.

El conflicto se habría originado en una fiesta que se realizaba en calle 4 de Enero al 1100, y terminó con el ataque fatal en plena vía pública. Según relataron vecinos, no se escucharon disparos, solo gritos y corridas. Si bien se llamó de inmediato a una ambulancia, la asistencia médica demoró cerca de una hora y media.

Durante el juicio, varios testigos identificaron a Zeballos como uno de los autores del ataque, junto con otro joven apodado "Tortuga" Aranda, quien al momento del hecho era menor de edad y también se encuentra detenido y bajo investigación.

Con esta sentencia, el tribunal dio por probada la participación directa de Miguel Zeballos en el homicidio y lo consideró responsable penalmente del crimen, cerrando así un proceso judicial que generó fuerte repercusión en el barrio y en la comunidad local.

*Con información de Aire Digital y Prensa MPA.