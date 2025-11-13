Confirmaron la prisión preventiva del “camillero seductor” acusado de estafas millonarias

La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe confirmó este jueves la prisión preventiva de Matías De la Peña, el camillero santotomesino de 37 años acusado de haber estafado a cuatro mujeres —tres de ellas exparejas— mediante maniobras que incluyeron abuso de confianza, engaño emocional y suplantación de identidad.

La resolución fue dictada por el juez Bruno Netri, en una audiencia donde se trató el recurso presentado por la defensa del imputado. Los abogados Jairo Santillán y Emanuel Márquez solicitaron que se revise la medida cautelar impuesta en septiembre pasado, argumentando que los hechos investigados no configuran el delito de estafa, sino que podrían calificarse como hurtos o defraudaciones menores. También pidieron la prisión domiciliaria y salidas laborales, ya que De la Peña se desempeñaba como camillero en un sanatorio privado.

Sin embargo, el camarista Netri desestimó los planteos y ratificó la decisión del juez Leandro Lazzarini, quien en su momento había valorado los riesgos procesales y la situación de vulnerabilidad de las víctimas. De esta forma, De la Peña continuará detenido mientras avanza la investigación.

Durante la audiencia, la fiscal Yanina Tolosa —titular de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos— defendió el encuadre jurídico de estafas reiteradas y además anticipó que el caso podría sumar nuevas víctimas. Recordó que los hechos ocurrieron entre octubre de 2023 y marzo de 2025, y que el monto total del perjuicio económico denunciado asciende a $70.756.940,37, aunque la cifra podría ampliarse.

Según la hipótesis fiscal, De la Peña obtenía información personal de las mujeres mediante engaños emocionales, y luego la usaba para solicitar préstamos, abrir cuentas bancarias y obtener tarjetas de crédito sin consentimiento. En uno de los casos, le pidió a una víctima que sea garante para comprar un auto, mientras que a otra le aseguró que necesitaba abrir una caja de seguridad. Una vez concretadas las operaciones, el acusado cortaba el vínculo y las mujeres comenzaban a recibir notificaciones por deudas impagas.

La causa se inició a partir de denuncias presentadas por las víctimas y derivó en allanamientos realizados el 15 de septiembre en Santo Tomé, donde la Policía de Investigaciones secuestró teléfonos, documentación, elementos médicos, electrodomésticos y una motocicleta. Desde entonces, el acusado permanece detenido y enfrenta una investigación que sigue abierta.