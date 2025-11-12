Nacionales — 12.11.2025 —
Una familia necesitó más de $1,2 millones en octubre para no caer en la pobreza
La canasta básica total subió 3,1% en octubre y alcanzó los $1.213.799 para una familia tipo. En lo que va del año, el incremento acumulado supera el 18%.
Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), durante octubre una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.213.798,81 para no ser considerada pobre, cifra correspondiente al valor de la canasta básica total (CBT).
Tanto la canasta básica total como la canasta básica alimentaria (CBA) registraron en octubre una suba del 3,1% en comparación con septiembre, superando así el índice de inflación mensual, que fue del 2,3%.
De esta manera, en los primeros diez meses del año, la CBA acumula un aumento del 21,1% y la CBT del 18,5%. Si se compara con octubre de 2024, el incremento interanual fue del 25,2% para la CBA y del 23% para la CBT.
Los datos difundidos por Noticias Argentinas, en base a información oficial, también detallan los valores según la composición del hogar.
-
En un hogar de tres personas, la CBA fue de $433.330 y la CBT de $966.325, alcanzando un total de $1.399.655.
-
En una familia tipo, el costo fue de $544.304 para la CBA y $1.213.799 para la CBT, sumando $1.758.103.
-
Para un hogar de cinco personas, se necesitó $1.849.137, compuestos por $572.488 de la CBA y $1.276.649 de la CBT.