La inflación de octubre fue de 2,3% y acumuló 31,3% en los últimos doce meses

La inflación del mes de octubre fue del 2,3%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato representa una leve suba respecto al 2,1% registrado en septiembre. Con este resultado, la variación acumulada en los primeros diez meses del año alcanzó el 24,8%, y la inflación interanual se ubicó en el 31,3%.

De acuerdo al informe oficial, el rubro que más aumentó en octubre fue Transporte, con un alza del 3,5%, seguido por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un 2,8%. En tanto, Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo una suba del 2,3%, siendo el sector de mayor impacto en casi todas las regiones, excepto en Patagonia.

Por debajo del promedio general se ubicaron Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura, ambos con un 1,6%. En cuanto a las categorías, los precios estacionales aumentaron un 2,8%, los regulados un 2,6% y el IPC núcleo (que excluye ambos) subió un 2,2%.

Desde el Gobierno nacional, el ministro de Economía Luis Caputo celebró el dato y destacó que la inflación interanual "lleva dieciocho meses consecutivos de desaceleración", alcanzando su nivel más bajo desde julio de 2018. También resaltó que la inflación acumulada en 2025 es "la menor para este período desde 2017".

A su vez, el presidente Javier Milei reiteró su compromiso de reducir la inflación a niveles internacionales. "Pasada la pirotecnia electoral, hay consenso sobre hacia dónde debe ir Argentina. El 30% me produce asco", afirmó. Según sus estimaciones, la inflación podría alcanzar el 0% en agosto de 2026.