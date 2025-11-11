Cattalini pidió al Consejo de la Magistratura que avance en la causa contra el juez Salmain

La diputada provincial Lionella Cattalini solicitó al Consejo de la Magistratura de la Nación que avance con celeridad en el tratamiento del expediente disciplinario que investiga al juez federal Gastón Salmain, titular del Juzgado Federal N.º 1 de Rosario. La legisladora presentó una nota formal en la que aportó nuevos elementos a la causa y reiteró la necesidad de que el organismo actúe “con responsabilidad y sin dilaciones”.

“No puede haber jueces sospechados de corrupción o abuso de poder al frente de causas tan sensibles”, sostuvo Cattalini, quien expresó su preocupación por la gravedad institucional del caso y por el impacto que tiene sobre la credibilidad del Poder Judicial.

Entre los nuevos elementos incorporados, la diputada mencionó una investigación penal por una operación financiera de diez millones de dólares presuntamente autorizada por Salmain en favor de una empresa vinculada al empresario Fernando Whpei, quien habría declarado que el magistrado se quedó con un porcentaje del dinero. Además, incluyó testimonios que vinculan al juez con pedidos de dinero a cambio de resoluciones judiciales y denuncias por acoso y persecución laboral contra empleados del juzgado.

Cattalini también recordó que Salmain está siendo investigado desde julio de este año, tras descubrirse que omitió declarar un antecedente de cesantía en su currículum al momento de concursar para el cargo en 2022. Dicha cesantía fue dispuesta hace dos décadas, cuando fue separado de la Justicia Federal porteña por un intento de soborno.

En agosto, la legisladora había solicitado a la Corte Suprema de Justicia una copia de los antecedentes presentados por Salmain en el concurso y la resolución de cesantía que no fue consignada en su declaración jurada. Esa documentación fue luego elevada al Consejo de la Magistratura.

“Ocultar información en una declaración jurada impide que los órganos de control ejerzan sus funciones. Esta omisión tiene una gravedad institucional que no puede ser ignorada”, enfatizó la diputada.

Finalmente, Cattalini dirigió su pedido a la jueza Alejandra Provítola, quien está a cargo de la acusación en el Consejo de la Magistratura, para que actúe con “la seriedad que el caso requiere”. “Cada día que pasa sin respuestas afecta la credibilidad del sistema judicial. Es momento de actuar con decisión”, concluyó.