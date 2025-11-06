Docentes santafesinos volverán a pagar Ganancias tras una resolución judicial

La Dirección Regional Santa Fe de la DGI–ARCA informó que el Gobierno nacional volverá a aplicar retenciones del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios de docentes santafesinos, luego de que la Justicia Federal revocara una medida cautelar que suspendía ese descuento.

La decisión fue adoptada por la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que resolvió dejar sin efecto la cautelar vigente, argumentando que la CTERA carecía de legitimación activa para solicitarla.

La medida afectará a unos 2.800 docentes de la provincia cuyos salarios brutos superen los $3.000.000, y se hará efectiva a partir de los haberes de noviembre, que serán percibidos en diciembre de 2025. Solo serán alcanzados quienes superen los mínimos no imponibles establecidos por ley.

Cabe recordar que en agosto de 2024, la Justicia Nacional del Trabajo había dispuesto la suspensión preventiva de las retenciones de Ganancias para afiliados a CTERA, medida que ahora quedó sin efecto.

Desde el Gobierno provincial, se recordó que los trabajadores deben presentar o actualizar el formulario F.572 Web, ingresando al servicio Siradig – Trabajador con clave fiscal, para declarar cargas de familia, otros ingresos o gastos deducibles correspondientes al período fiscal 2025.

Esa información podrá referirse a gastos realizados entre enero y noviembre del año en curso, y debe ser cargada hasta el domingo 16 de noviembre, para que sea considerada en la liquidación de haberes del presente mes.