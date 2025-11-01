Olivares descartó reabrir la paritaria y dijo que hasta septiembre no hay desfasaje salarial

El ministro de Economía de la provincia, Pablo Olivares, presentó este viernes el proyecto de Presupuesto 2026 y, en ese marco, aseguró que no hay desfasaje entre salarios e inflación hasta septiembre, según los datos oficiales del IPEC. Además, confirmó que no se reabrirá la paritaria, y que en todo caso se evaluará una compensación “dialogada” si la inflación de octubre supera los aumentos otorgados.

“Vamos a compensarlo dialogando con aquellos que muestren una voluntad de diálogo. No va a haber una reapertura del acuerdo paritario, pero sí abordaremos la forma de hacer la compensación mediante un diálogo”, sostuvo Olivares durante la conferencia.

El funcionario explicó que, de acuerdo a las cifras provinciales, la inflación acumulada hasta septiembre fue del 23,3 %, mientras que los incrementos salariales otorgados hasta ahora oscilan entre el 20 y el 29 %. Desde ese punto de vista, afirmó que no existe un atraso salarial. “Cuando tengamos la inflación de octubre, vamos a poder ver si corresponde aplicar una compensación”, aclaró.

De esta manera, el Gobierno provincial ratifica que no reabrirá la paritaria, pese a que todos los gremios del sector docente rechazaron la última propuesta y cuestionan la pérdida del poder adquisitivo. La posición oficial se basa en el acuerdo paritario semestral vigente, que se está cumpliendo “mes a mes”, según remarcó el ministro.

Olivares insistió en que cualquier medida adicional se definirá sin alterar el esquema paritario actual. “Cumplimos con la palabra y con lo que se acordó. La voluntad y el compromiso es compensar si corresponde, pero la forma la definiremos dialogando”, concluyó.

*Con información de AIRE DIGITAL.