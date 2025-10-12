Benjamín Netanyahu, listo para recibir a los rehenes: Israel, en vilo por el inminente canje con Hamas en Gaza

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este domingo que Israel está preparado para recibir "de forma inmediata" a los 48 rehenes que serán liberados por Hamas en Gaza, aunque la hora exacta del intercambio, enmarcado en un frágil alto el fuego, sigue siendo una incógnita.

"Israel está preparado y listo para recibir de inmediato a todos nuestros secuestrados", afirmó el mandatario en un comunicado, aumentando la expectativa sobre un operativo humanitario de alta tensión.

La liberación, que se produciría en las próximas horas, podría coincidir con la visita exprés a Israel del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que añade un fuerte componente político al evento.

El coordinador israelí para los asuntos de rehenes, Gal Hirsch, confirmó que se han completado todos los preparativos para la repatriación tanto de los secuestrados con vida (unos 20) como de los fallecidos (aproximadamente 28). Los cuerpos de estos últimos serán trasladados por la Cruz Roja al Instituto de Medicina Forense para su identificación.

Como contraparte, cientos de presos y detenidos palestinos serán liberados. Ya fueron trasladados a las cárceles de Ofer, en Cisjordania, y Ketziot, en el sur de Israel, desde donde serán repatriados a Gaza y a terceros países.

Según el acuerdo, que entró en vigor con un alto el fuego el viernes, Hamas tenía un plazo de 72 horas para liberar a los rehenes. A cambio, Israel pondrá en libertad a unos doscientos presos palestinos y unos 1.500 detenidos, muchos de ellos capturados en Gaza durante la ofensiva.

Fuentes oficiales confirmaron que en la lista de palestinos que serán liberados no se encuentran figuras de alto perfil como Marwan Barghouti, visto por muchos como un posible sucesor de Mahmud Abás, ni Ahmed Saadat, líder del Frente Popular para la Liberación de Palestina.