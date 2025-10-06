Indonesia: colapso en una escuela deja al menos 63 víctimas fatales

El balance de víctimas por el colapso de una escuela islámica en la isla de Java, Indonesia, aumentó a 63 personas fallecidas, informaron este lunes las autoridades locales. La tragedia ocurrió la semana pasada, cuando parte del edificio de varios pisos se vino abajo mientras más de 150 estudiantes se encontraban reunidos para las oraciones vespertinas.

Según precisaron desde la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate, los equipos aún trabajan en la recuperación de cuerpos, y estiman que las tareas podrían concluir en las próximas horas. “Esperamos poder concluir hoy la operación de recuperación y devolver los cuerpos a las familias”, expresó el director de operaciones, Yudhi Bramantyo, en una rueda de prensa.

Hasta el momento, al menos seis menores siguen desaparecidos, mientras que las familias de los afectados autorizaron el uso de maquinaria pesada una vez superado el plazo de 72 horas, considerado crítico para hallar sobrevivientes.

De acuerdo a las primeras investigaciones, una construcción de baja calidad podría haber contribuido al derrumbe. Por su parte, el subdirector de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, Budi Irawan, indicó que se trata del desastre más mortífero del año en Indonesia.