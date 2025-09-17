Con una amplia mayoría, la Cámara de Diputados anuló los vetos de Milei al Garrahan y a las universidades

La Cámara de Diputados le dio este miércoles un duro golpe político al presidente Javier Milei, al rechazar por amplia mayoría sus vetos a la Ley de Emergencia Pediátrica para el Hospital Garrahan y a la de Financiamiento para las Universidades Nacionales. Con los dos tercios necesarios, la oposición revirtió la decisión del Ejecutivo y ahora ambas iniciativas deberán ser tratadas en el Senado.

En una sesión cargada de tensión, la votación por la Emergencia en el Garrahan obtuvo 181 votos afirmativos, 60 negativos y una abstención, mientras que el Financiamiento Universitario fue respaldado por 174 votos afirmativos, 67 negativos y dos abstenciones. En ambos casos, la oposición consiguió con holgura la mayoría calificada que exige la Constitución para insistir con una ley vetada.

El resultado implica un revés político de gran magnitud para el oficialismo, que venía de sufrir una derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y que enfrenta crecientes dificultades para articular acuerdos con gobernadores y bloques aliados. Tras la votación, diputados opositores entonaron cánticos en defensa de la universidad pública, en un gesto que marcó la fuerte carga simbólica de la jornada.

Las leyes en cuestión abordan temas sensibles: la de Emergencia Pediátrica otorga fondos extraordinarios para hospitales como el Garrahan y dispone una recomposición salarial para los trabajadores de la salud, mientras que la de Financiamiento Universitario actualiza los gastos de funcionamiento de las universidades según la inflación y ordena reabrir la paritaria del sector.

Ahora, será el Senado de la Nación el que deberá pronunciarse. Si la Cámara alta también alcanza los dos tercios de los votos, las iniciativas quedarán promulgadas, a pesar de la oposición del presidente.