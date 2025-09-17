Pullaro: “Los Juegos Suramericanos nos mostrarán como capital nacional del deporte”

En el marco de los preparativos para los XIII Juegos Suramericanos 2026, el gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia encabezaron este miércoles la apertura de sobres para una intervención clave en la ciudad de Santa Fe: la obra de remodelación integral del bulevar Raúl Tacca, acceso y entorno del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD).

El presupuesto oficial asciende a 6.474 millones de pesos, con un plazo de ejecución de 240 días. Se presentaron ocho oferentes, entre ellos Mundo Construcciones, Coemyc y dos uniones transitorias de empresas.

Durante el acto, Pullaro subrayó la importancia estratégica de esta inversión, al señalar que permitirá consolidar a Santa Fe como la capital nacional del deporte. “No era un momento fácil porque el país atraviesa una situación crítica en materia económica, pero entendimos que el legado quedará en la provincia y nos va a mostrar como la capital del deporte argentino”, afirmó.

El mandatario destacó que Santa Fe es la única provincia que invierte en obra pública, gracias al orden en las cuentas. Según indicó, las obras no solo responden a la infraestructura requerida por los Juegos, sino también al objetivo de mejorar la seguridad vial y embellecer la ciudad.

Por su parte, Scaglia sostuvo que Santa Fe, Rosario y Rafaela “le dirán a Argentina que acá está la capital nacional del deporte”, y remarcó el compromiso del gobierno provincial con el desarrollo deportivo. “Tenemos los mejores deportistas y un gobierno que hace lo que corresponde para dejar un gran legado”, expresó.

La obra comprende 1.000 metros de reconfiguración vial sobre calle Raúl Tacca, la construcción de tres rotondas, ocho pasos peatonales y señalización vial, además de un importante conjunto de mejoras hídricas, arquitectónicas y urbanísticas. También se prevé la creación de bicisendas, veredas, explanadas, espacios verdes y un nuevo sistema de iluminación pública.

El senador Paco Garibaldi valoró que esta intervención consolidará “un polo deportivo muy importante y un legado para la ciudad y la región”. En tanto, el intendente Juan Pablo Poletti celebró que el Gobierno provincial haya decidido continuar con las obras iniciadas por gestiones anteriores, y aseguró que la inversión “beneficiará a todos los santafesinos”.