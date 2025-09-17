Hallaron el cuerpo de un joven de María Luisa y detuvieron a su expareja

El cuerpo de Damián Strada, de 32 años, fue hallado este martes en un campo de Laguna Paiva, tras cuatro días de intensa búsqueda. La confirmación llegó a través del Ministerio de Seguridad provincial, que detalló que por el hecho fueron detenidas dos personas, entre ellas la expareja del joven.

El hallazgo se produjo alrededor de las 14:30, a la altura del kilómetro 30 de la Ruta Provincial N°2, en jurisdicción de Laguna Paiva. En el operativo participaron diferentes unidades policiales y se utilizaron drones y perros rastreadores para recorrer la zona rural. También estuvo presente en el lugar el fiscal de Las Colonias, Alejandro Benítez, junto al abogado de la familia de la víctima.

Strada, empleado en el área de Riego de la comuna de María Luisa, había sido visto por última vez el sábado 13 de septiembre, cuando salió de su casa en una motocicleta Corven 110 celeste. La alarma se encendió cuando no se presentó a trabajar el lunes siguiente, lo que llevó a su familia a denunciar la desaparición.

En el marco de la investigación, este lunes se encontró una motocicleta desmantelada en el cruce de las rutas provinciales 2 y 4. Tras las pericias, se confirmó que se trataba del vehículo de Strada, lo que orientó las tareas hacia la zona donde finalmente fue encontrado el cuerpo.

Según indicaron fuentes policiales, además de la expareja de Strada, fue detenido un hombre oriundo de Monte Vera, sindicado como presunto autor material del homicidio.

El caso generó conmoción en la región, especialmente en María Luisa, donde el joven era muy conocido por su trabajo en la comuna y su vida social activa. La investigación continúa bajo la intervención de la fiscalía de Las Colonias, mientras se esperan las pericias que determinarán las circunstancias de la muerte.