El Senado sesionará el jueves con el rechazo al veto de los ATN como tema central

El Senado de la Nación sesionará este jueves desde las 11 con un temario que tendrá como eje principal el rechazo al veto presidencial sobre el proyecto de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), impulsado por gobernadores y aprobado previamente con 56 votos afirmativos.

Pese a los intentos del Gobierno nacional por desactivar la embestida parlamentaria, la oposición avanzará con la discusión en el recinto. El oficialismo busca negociar en Diputados, donde el escenario le resulta más favorable, aunque ha sufrido reveses en los últimos meses.

El temario fue confirmado este martes durante la reunión de Labor Parlamentaria, encabezada por el presidente Provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

Además del rechazo al veto, se incluirán en la sesión otros proyectos con dictamen: la Ley Nicolás, destinada a evitar casos de mala praxis médica; la creación del Sistema de Alerta Sofía; y una iniciativa que agrava las penas para quienes provoquen siniestros viales mortales.

La Ley Nicolás surge a partir del caso de Nicolás Deanna, un joven que falleció por una meningitis no diagnosticada a tiempo. En cuanto al Sistema de Alerta Sofía, el proyecto unifica dos iniciativas presentadas por el senador Juan Carlos Romero (Salta), y busca establecer un protocolo rápido y sistematizado para la búsqueda de menores desaparecidos.

Por último, el proyecto sobre siniestros viales establece penas de hasta ocho años de prisión para conductores que causen muertes en estado de ebriedad, bajo efectos de estupefacientes, sin habilitación o a exceso de velocidad, entre otras circunstancias agravantes.