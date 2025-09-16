El sistema universitario advierte que el presupuesto propuesto “profundiza la pérdida”

Por Santotomealdía



El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) expresó su preocupación por el proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el Gobierno nacional, al que calificó como una propuesta que “consolida la pérdida y profundiza el ajuste” sobre el sistema universitario público.

A través de un comunicado oficial, el organismo que reúne a los rectores y rectoras de todas las universidades públicas del país advirtió que el monto anunciado por el presidente Javier Milei —de 4,8 billones de pesos para el funcionamiento universitario el próximo año— representa apenas la anualización de lo percibido hasta diciembre de 2025, y se encuentra muy por debajo de los 7,3 billones necesarios para garantizar la actividad normal.

“Dicho de otro modo, prácticamente, para el 2026 es igual presupuesto que para el 2025, un año que vivimos en peligro”, subraya el comunicado, publicado este lunes bajo el título “Un proyecto para consolidar el ajuste universitario”.

Desde el CIN remarcaron que el proyecto oficial no contempla mejoras reales ni recomposición presupuestaria, sino que mantiene la situación crítica que atravesaron las universidades durante el presente año.

Ante este escenario, el Consejo manifestó su expectativa en el Congreso de la Nación, y llamó a los legisladores a sostener la Ley de Financiamiento Universitario en la sesión prevista para este miércoles, así como a aprobar un presupuesto razonable que impida una nueva caída en las condiciones del sistema educativo y científico nacional.

El comunicado fue firmado el 15 de septiembre por el Consejo Interuniversitario Nacional, organismo que nuclea a las universidades públicas de todo el país.