Lisandro Catalán juró como ministro del Interior: “Somos optimistas, el futuro del país va a ser bueno”

El presidente Javier Milei le tomó juramento formalmente al flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, quien era vicejefe de Gabinete del Interior y cuyo traspaso fue oficializado esta madrugada en el Boletín Oficial.

Catalán juró este mediodía en el Salón Norte en una breve ceremonia con la presencia de su círculo más cercano y, de esta forma, el Poder Ejecutivo instrumentó la creación del Ministerio del Interior contemplada en el decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) número 658/2025.

En una breve declaración a la prensa, al término de la jura, Catalán expresó: “Es una decisión del Presidente de jerarquizar el diálogo con los gobernadores, con las provincias, así que vamos a poner todo el esfuerzo para tener una relación más fluida e ir corrigiendo las cosas que haya que corregir”.

“Somos optimistas que el futuro del país va a ser bueno”, vaticinó el flamante ministro, luego de que el mandatario le tomara juramento desde el lujoso escritorio ubicado debajo de Escudo Nacional Argentino en el centro del salón.

En primera fila, seguían la firma el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el canciller, Gerardo Werthein.

Detrás, completaban la nómina de presentes los ministros Mario Lugones (Salud), Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Federico Struzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Luis Caputo (Economía). La única ausente fue Sandra Pettovello (Capital Humano).

Con algunas sillas vacías, el vocero presidencial, Manuel Adorni, y se segundo Javier Lanari también sumaban su asistencia. A unos sillas de distancia, el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, también aplaudía a Catalán. Lo propio hizo el equipo de comunicación del Ministerio del Interior.

Pese a los lugares disponibles, el asesor presidencial Santiago Caputo optó por seguir la ceremonia exprés que duró cuatro minutos de pie, a un costado, luego de gesticular en disconformidad por el sitio asignado.

Con el acto formalmente concluido, el mandatario se acercó a cada uno de sus funcionarios para saludarlos con un cálido gesto. Con marcada efusividad abrazó a Martín Menem, en un intento por contrarrestar las especulaciones generadas por el frío intercambio registrado en el bunker de La Libertad Avanza.

Otro de los destacó fue el ministro de Economía, quien cosechó algunas palmadas cariñosas del mandatario que no dejó a ninguno de sus colaboradores por abrazar.

Entre la familia y amigos de Catalán, también se los vio al candidato a diputado nacional José Luis Espert, y al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli.

El Gobierno transfirió $12.500 millones a cuatro provincias por ATN

En un gesto a los gobernadores aliados, el presidente Javier Milei instruyó a los ministerios del Interior y de Economía a que transfirieran $12.500 millones a cuatro provincias, en calidad de ATN (Aportes del Tesoro Nacional).

La determinación se resolvió el viernes, luego de los primeros contactos de Catalán con varios mandatarios provinciales, y alcanzó a Leandro Zdero (Chaco) que recibió $2.500.000.000 por emergencia agropecuaria; y a Rogelio Frigerio (Entre Ríos) por $3.000.000.000 en conceptos de desequilibrio financiero.

Fueron beneficiados también Hugo Passalacqua (Misiones) por $4.000.000.000 en concepto de emergencia hídrica, y a Maximiliano Pullaro (Santa Fe), quien obtuvo $3.000.000.000 por emergencia climática.