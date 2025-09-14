Histórico triunfo de Crawford sobre Canelo: campeón absoluto en tres categorías

El boxeo vivió este sábado una noche para la historia. Terence Crawford, de 37 años, venció por decisión unánime a Saúl "Canelo" Álvarez en el Allegiant Stadium de Las Vegas y se consagró como campeón indiscutido del peso supermediano, arrebatándole los cuatro cinturones al mexicano.

Con este triunfo, Crawford se convirtió en el primer boxeador en ser campeón absoluto en tres categorías distintas, un logro sin precedentes en el deporte. Las tarjetas de los jueces fueron claras: 115-113, 115-113 y 116-112, todas a favor del estadounidense, que dominó la pelea con inteligencia, velocidad y precisión.

El combate, que fue transmitido globalmente por Netflix, convocó a más de 70.000 personas, en su mayoría mexicanos, que colmaron el estadio con la esperanza de ver una nueva defensa exitosa del ídolo azteca. Pero esa ilusión se desmoronó rápidamente.

Crawford subió dos divisiones para este combate, pero no mostró signos de inferioridad física. Al contrario, fue superior de principio a fin. Neutralizó el ataque de Canelo, lo frustró en cada intento de reacción y lo superó ampliamente en el ring.

"Sabía de lo que soy capaz. No es una sorpresa para mí, sólo necesitaba la oportunidad", declaró emocionado Crawford tras la pelea. Por su parte, Canelo reconoció la derrota con deportividad: "Lo intenté con todas mis fuerzas, pero él se merece todo el mérito. Una derrota no me define", afirmó.

El evento tuvo un marco estelar, con figuras como Mike Tyson, Charlie Sheen y Sofía Vergara entre los presentes. Además, según trascendió, Canelo recibió una bolsa garantizada de al menos 100 millones de dólares, a pesar del resultado adverso.

Esta fue la tercera derrota en la carrera profesional de Canelo Álvarez, quien no perdía desde su incursión en el peso mediopesado ante Dmitry Bivol en 2022. Pese al resultado, no se descarta una revancha, aunque ahora el mundo del boxeo tiene un nuevo nombre en lo más alto: Terence Crawford.