Jornada con sabor amargo para los equipos santotomesinos en la Liga Santafesina

Por Santotomealdía



Este sábado se disputó la segunda fecha de los torneos Clausura de Primera A y Primera B de la Liga Santafesina de Fútbol, con una jornada que dejó más preocupaciones que alegrías para los equipos de nuestra ciudad. Academia y Atenas fueron los únicos que lograron sumar, mientras que Floresta, Los Piratitas y Don Salvador cayeron en sus respectivos compromisos.

Independiente, que había adelantado su partido al jueves, también fue derrotado como local por Colón de San Justo.

En Primera A, Academia igualó 0 a 0 frente a Universidad y rescató su primer punto en el certamen, aunque sigue sin poder festejar. La actuación más destacada en términos locales fue la de Vecinal Gálvez, el equipo de Sauce Viejo dirigido por el santotomesino Vidal Rivero, que no pudo ante Sanjustino y terminó cayendo por 4 a 1, en un encuentro que evidenció grandes diferencias entre ambos equipos.

El torneo también tuvo triunfos importantes de Gimnasia, Nacional, Sportivo Guadalupe, Deportivo Nobleza, La Salle y Ciclón Norte, en una fecha que se completará este domingo con el partido entre Ciclón Racing y Unión.

En la Primera B, el panorama tampoco fue favorable para los equipos de Santo Tomé. Atenas empató 1 a 1 frente a Deportivo Agua como visitante, mientras que Floresta no pudo sostener el buen inicio y cayó 3 a 1 ante El Cadi. También sufrieron derrotas Los Piratitas, que perdió 3 a 1 frente a Los Canarios, y Don Salvador, que fue ampliamente superado por Atlético Arroyo Leyes, que lo venció 5 a 1.

La fecha dejó a Deportivo Santa Rosa y Banco Provincial como líderes de la Zona Campeonato, mientras que en la Zona Repechaje el único equipo con puntaje ideal es Los Canarios. Para los equipos de nuestra ciudad, el desafío será levantarse rápidamente y empezar a sumar con regularidad si quieren protagonizar en la parte alta de sus respectivos grupos.