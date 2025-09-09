Polémica, expulsiones y derrota: Argentina perdió el último partido de las Eliminatorias

La Selección argentina cayó 1-0 ante Ecuador en Guayaquil, en el partido correspondiente a la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El equipo nacional, que no contó con Lionel Messi, jugó más de una hora con un futbolista menos por la expulsión de Nicolás Otamendi.

El único gol del encuentro lo convirtió Enner Valencia a los 57 minutos, luego de que el árbitro Wilmar Roldán sancionara un polémico penal tras revisar una supuesta infracción de Nicolás Tagliafico sobre Ángelo Preciado.

A pesar de la derrota, la Albiceleste cerró su participación en lo más alto de la tabla, con 38 puntos y 31 goles convertidos, siendo la selección más goleadora de la Clasificatoria. Ecuador, en tanto, alcanzó el segundo puesto con 29 unidades y fue la valla menos vencida, con solo cinco goles en contra.

Un partido condicionado por las expulsiones

El desarrollo del juego se vio alterado a los 30 minutos del primer tiempo, cuando Otamendi fue expulsado por derribar a Enner Valencia en una ocasión manifiesta de gol. Con diez jugadores, Argentina apostó a un planteo más conservador y se replegó en su campo.

Sin embargo, sobre el final de la primera etapa, el árbitro colombiano sancionó el penal que significó la ventaja para Ecuador, lo que generó protestas en el equipo argentino por la polémica decisión del VAR.

En el inicio del complemento, Moisés Caicedo también fue expulsado, dejando al conjunto local con diez jugadores. A partir de allí, Argentina buscó el empate con más empuje que claridad, pero no logró romper la sólida defensa ecuatoriana.

El Dibu Martínez, figura en la derrota

Entre los aspectos destacados, se puede mencionar la actuación de Emiliano “Dibu” Martínez, quien intervino en varias oportunidades clave para evitar que el resultado fuera más amplio. Tapó remates peligrosos de Enner Valencia, Nilson Angulo y Kevin Rodríguez.

Con los cambios agotados y la desventaja en el marcador, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni no logró generar situaciones claras, más allá de un intento de Lo Celso que fue desviado por un defensor.

Argentina cerró así su camino en las Eliminatorias con una actuación opaca, marcada por las ausencias, la inferioridad numérica y una decisión arbitral que terminó siendo determinante en el resultado.