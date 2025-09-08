Colón volvió a perder y suma 11 derrotas en los últimos 13 partidos

Colón atraviesa un momento deportivo crítico. Este lunes, en el estadio Brigadier López, el equipo cayó 1-0 frente a Estudiantes de Río Cuarto, en el cierre de la fecha 30 de la Primera Nacional.

El gol de la visita lo convirtió Lucas González a los 33 minutos del primer tiempo, tras un tiro de esquina desde la derecha en el que anticipó de cabeza a una floja marca de Gonzalo Bettini.

Con esta nueva derrota, Colón acumula 18 caídas en el campeonato, y lo más preocupante es que 11 fueron en los últimos 13 partidos. La victoria de Almirante Brown lo relegó aún más en la tabla: quedó en el puesto 16 de 18, apenas por encima de CADU y Talleres de Remedios de Escalada, próximo rival, a quienes supera por 9 y 11 puntos respectivamente.

El equipo dirigido por Ezequiel Medrán volvió a mostrar fragilidad defensiva y falta de ideas en ataque, pese a las variantes ensayadas durante el complemento con los ingresos de Gigliotti, Córdoba y Barreto.