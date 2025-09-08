Fentanilo: secuestraron el teléfono de la directora de la ANMAT

El teléfono de Nélida Agustina Bisio, directora de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) fue secuestrado en el marco de la investigación paralela por el fentanilo contaminado donde se trata de constatar la implicancia de organismos públicos detrás del opioide adulterado, que ya provocó al menos 96 fallecidos.

La medida fue determinada este lunes, en medio de la investigación impulsada por la fiscal federal Laura Roteta entorno a la posible injerencia de la ANMAT en el caso. Pero no solo la ANMAT está en el ojo de la tormenta, si no también otros organismos públicos como el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) y el Ministerio de Salud, que dejó de ser querellante en la causa.

Sobre el INAME, luego de que se conociera la posible vinculación de su titular, Gabriela Mantecón Fumadó, se decidió su apartamiento.

Para Roteta, los organismos actuaron con “negligencia, connivencia o complicidad” durante los procesos e inspecciones en los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., pertenecientes a Ariel García Furfaro.

El juez federal Ernesto Kreplak ordenó allanar este lunes la sede central de la ANMAT, ubicada en la Avenida De Mayo, la sede del INAME, en la localidad bonaerense de Caseros y domicilios de funcionarios y ex funcionarios del Ministerio de Salud.

Asimismo, de acuerdo a lo publicado por la agencia Noticias Argentinas, todavía se resuelven las indagatorias y las situaciones procesales de los imputados. Desde hace días los investigadores están detrás de la comprobación de nuevos casos, los cuáles traen aparejado información poco depurada, lo que complica aún más las tareas.