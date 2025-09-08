Comisión investigadora por el fentanilo: críticas al diputado santafesino Nicolás Mayoraz por frenar el dictamen

Los familiares de las víctimas del fentanilo adulterado denunciaron que la ausencia del diputado nacional Nicolás Mayoraz impidió el avance en la creación de la comisión investigadora, destinada a esclarecer responsabilidades y garantizar justicia. El reclamo se hizo público a través de una carta difundida este lunes.

Según expresaron, en la reunión del pasado 4 de septiembre de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, no se pudo emitir dictamen debido a la ausencia del legislador santafesino, lo que frenó la convocatoria al plenario conjunto.

“Esta falta de convocatoria prolonga la conformación de la comisión investigadora, retrasando al menos 20 días el inicio de un trabajo clave para esclarecer responsabilidades y garantizar justicia”, indicaron en el escrito, al que accedió Noticias Argentinas.

Ante este panorama, los familiares reiteraron su pedido de celeridad y compromiso institucional, remarcando que “cada día sin avances significa mayor incertidumbre y dolor para las familias afectadas”.

El comunicado fue dirigido a Mayoraz, integrante del bloque La Libertad Avanza, donde detallaron los objetivos de la comisión y remarcaron la necesidad de contar con su colaboración para avanzar con el proyecto.

“Confiamos en su compromiso con la justicia y la protección de la sociedad frente a la tragedia del fentanilo adulterado”, concluyeron.

Cabe recordar que Mayoraz es diputado nacional por Santa Fe y también convencional constituyente en nuestra provincia, por lo que actualmente participa de la Convención Reformadora.