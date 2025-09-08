“Depongan las armas o Gaza será destruida”, advirtió el ministro de Defensa israelí

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, lanzó este lunes un ultimátum directo al grupo Hamás, en el que exige la liberación inmediata de los rehenes y la rendición total, bajo amenaza de “destruir Gaza” y “aniquilar” a sus líderes.

“Esta es una última advertencia para los asesinos y violadores de Hamás en Gaza y en los hoteles de lujo en el extranjero: liberen a los rehenes y depongan las armas, o Gaza será destruida y ustedes serán aniquilados”, expresó Katz a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter).

La advertencia fue acompañada por un anuncio de acciones militares inmediatas. “Hoy, una poderosa tormenta de huracán azotará los cielos de la ciudad de Gaza y los tejados de las torres del terror temblarán”, escribió el funcionario, en referencia a la intensificación de bombardeos y la posibilidad de una ofensiva terrestre en el enclave palestino.

Katz añadió que el Ejército israelí “continúa según lo planeado y se prepara para expandir la maniobra para derrotar a Gaza”, en alusión al plan aprobado este verano que incluye la ocupación total de la ciudad y la expulsión de sus residentes.

El endurecimiento de la postura israelí se produjo tras una supuesta propuesta de alto el fuego impulsada por el expresidente estadounidense Donald Trump, quien —según una fuente de seguridad egipcia citada por la agencia EFE— ofreció mediar personalmente a cambio de la liberación de los rehenes. La propuesta incluiría el cese total de las operaciones militares israelíes, aunque hasta el momento Hamás no respondió oficialmente.

Mientras tanto, la situación en Gaza continúa deteriorándose, con informes de fuertes bombardeos, desplazamientos masivos de civiles y denuncias por parte de organismos internacionales sobre el posible agravamiento de la crisis humanitaria.