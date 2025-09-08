Unión Santo Tomé se consagró campeón de la Copa Santa Fe U13 femenina de básquet

Unión de Santo Tomé se consagró campeón de la Copa Santa Fe de básquet femenino Sub 13, tras imponerse en el cuadrangular final disputado en Rosario. El certamen se definió entre el sábado 30 de agosto y el domingo 1º de septiembre, en el microestadio Ricardo Velasco del Club Náutico Sportivo Avellaneda.

En su debut, CUST venció con autoridad a Paganini Alumni de Granadero Baigorria por 92 a 61. Luego, en la jornada del domingo, superó sin sobresaltos a Almagro de Esperanza por 71 a 36, sellando su pase a la final. Por la definición del título, el equipo rojinegro derrotó a Náutico de Rosario por 60 a 48, tras dominar el marcador durante gran parte del partido. Con este triunfo, las santotomesinas levantaron la medalla de oro y cerraron un torneo perfecto.

En el resto de la competencia, Náutico había superado a Almagro por 87 a 72, mientras que el equipo local también venció a Paganini Alumni por 67 a 60 en el primer turno del domingo. Finalmente, Almagro se quedó con la medalla de bronce tras imponerse por 65 a 60 frente a Alumni.

El plantel campeón de Unión de Santo Tomé estuvo integrado por Catalina Milocco, Candela Victoria Friera, Paulina Pilar Lo Vuolo Cattaneo, Luisina Pasero, Pilar Vicino, Sofía Milagros Dupont, Paloma Eva Sánchez, Julia Zamora, María Lila Doldán, Lourdes Haller Mayora, Josefina Ramello y Lara Pérez García, bajo la dirección técnica de Susana Goncebat y la asistencia de Paula Lazcano.