Colón recibe a Estudiantes con la misión de confirmar su permanencia

Este lunes desde las 19, en el estadio Brigadier López, Colón enfrentará un partido crucial ante Estudiantes de Río Cuarto, por la fecha 30 de la Zona B de la Primera Nacional. El encuentro será arbitrado por Pablo Giménez y se podrá ver en vivo a través de TyC Sports Play.

El Sabalero llega con la urgencia de confirmar su permanencia en la categoría, un objetivo que se volvió más factible tras las caídas de Defensores Unidos y Talleres de Remedios de Escalada, sus principales rivales en esa lucha. Con 28 puntos en la tabla, Colón mantiene una ventaja de nueve y once unidades respectivamente sobre esos equipos.

La gran novedad en el equipo de Ezequiel Medrán será el regreso de Emmanuel Gigliotti, quien cumplió su suspensión y volverá al once titular. Además, Nicolás Thaller, recuperado de un desgarro, reaparecerá en la defensa. No estarán Lautaro Gaitán, Tomás Gallay ni Christian Bernardi, quienes continúan entrenando de manera diferenciada.

Del otro lado estará Estudiantes de Río Cuarto, que con 50 puntos se mantiene en zona de pelea por el ascenso directo. El equipo dirigido por Iván Delfino, ex Colón, viene de ganarle a Temperley y llega con confianza. “Este equipo está para pelear cosas realmente importantes”, sostuvo el entrenador.

A pesar de que el rival tiene una realidad distinta, Colón tendrá la chance de dar un paso determinante ante su gente, buscando dejar atrás la derrota sufrida ante Defensores de Belgrano y sumar tres puntos vitales en la recta final del torneo.