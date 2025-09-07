Alcaraz ganó el US Open y recuperó el número uno del mundo

Carlos Alcaraz se consagró campeón del US Open 2025 tras vencer este domingo a Jannik Sinner en una final de alto nivel que se extendió por dos horas y 44 minutos. Con parciales de 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4, el tenista español de 22 años selló su segundo título en Nueva York y recuperó el número uno del ranking mundial, desplazando al propio Sinner.

La definición fue la tercera entre ambos en una misma temporada de Grand Slam, una marca inédita desde el inicio de la Era Abierta en 1968. Con este triunfo, Alcaraz amplió su dominio en el historial frente al italiano, con un total de nueve victorias en 14 enfrentamientos.

El título consagra un año espectacular para el murciano, que suma así su sexto Grand Slam: US Open 2022 y 2025, Roland Garros 2024 y 2025, y Wimbledon 2023 y 2024. Además, estiró su racha de ocho finales consecutivas en torneos disputados y solo cedió un set en todo el torneo estadounidense, justamente en la final.

A pesar de la derrota, Sinner también tuvo un año brillante: fue campeón en Australia, finalista en Roland Garros y monarca en Wimbledon, consolidándose junto a Alcaraz como protagonista indiscutido del circuito actual. Sin embargo, la caída en la final del US Open le impidió extender su racha de 26 victorias consecutivas en Grand Slams sobre superficie rápida.

La final tuvo, además, un condimento político inesperado: Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos, estuvo presente en la tribuna principal de Flushing Meadows, convirtiéndose en el primer mandatario en ejercicio en asistir a una definición del US Open desde Bill Clinton en el año 2000.

Con esta victoria, Alcaraz no solo consolida su lugar en la elite del tenis mundial, sino que reaviva una rivalidad generacional que promete marcar una época, en un panorama que remite inevitablemente a las batallas históricas entre Federer, Nadal y Djokovic.