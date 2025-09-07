Colapinto finalizó 17° en el Gran Premio de Italia marcado por el dominio de Verstappen

Franco Colapinto finalizó en el puesto 17 del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, disputado este domingo en el circuito de Monza, donde el neerlandés Max Verstappen volvió a imponerse con autoridad. La carrera, correspondiente a la temporada 2025, estuvo marcada por el dominio del piloto de Red Bull, seguido en el podio por los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, protagonistas de una polémica decisión de equipo.

El argentino, que compite con Alpine, tuvo una carrera difícil desde el inicio. Largando desde los puestos finales, no logró recuperar posiciones debido al pobre rendimiento del monoplaza francés, que lo limitó en ritmo durante toda la jornada. Pese a ello, Colapinto completó la competencia y fue uno de los pocos pilotos que logró estirar su primer stint con neumáticos medios hasta la vuelta 34.

Luego de su paso por boxes, volvió a pista con compuestos duros, pero ya lejos del pelotón. Durante la segunda parte de la carrera, logró mantener un ritmo constante, aunque sin opciones de acercarse a la zona de puntos. Fue superado por Pierre Gasly y otros rivales directos, y finalmente cruzó la meta en el 17° lugar.

En la lucha por la punta, Verstappen fue contundente: lideró con solvencia y mantuvo la ventaja tras las paradas, mientras que los McLaren protagonizaron un momento tenso cuando, tras un error en boxes, el equipo ordenó a Piastri ceder su lugar a Norris, quien finalmente terminó segundo. Leclerc, Russell y Hamilton completaron el grupo de los mejores seis.

Con este resultado, el piloto argentino continúa sumando experiencia en su temporada debut en la Fórmula 1, aunque su rendimiento sigue condicionado por las limitaciones del Alpine. La próxima cita será clave para intentar dar un paso adelante en el campeonato.