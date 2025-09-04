Messi marcó dos goles en su despedida y Argentina goleó 3-0 a Venezuela

La Selección argentina cumplió con una actuación convincente y derrotó 3-0 a Venezuela en el Estadio Monumental, por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Más allá de la emoción por la despedida de Lionel Messi como local en esta competencia, el triunfo se apoyó en el rendimiento colectivo del equipo dirigido por Lionel Scaloni, que dominó de principio a fin.

El marcador se abrió a los 39 minutos de la primera parte con un gol de Messi, tras una recuperación de Julián Álvarez que terminó en una definición precisa del capitán. En el complemento, Lautaro Martínez amplió la diferencia de cabeza a los 30 minutos, luego de un centro de Nicolás González. Y pocos instantes después, a los 34, Thiago Almada asistió a Messi, que volvió a anotar para sellar el 3-0 definitivo.

Con esta victoria, la Argentina alcanzó 38 puntos y se aseguró el primer puesto de las Eliminatorias, ya inalcanzable para Brasil, que suma 28. El próximo martes, desde las 20, la Albiceleste visitará a Ecuador en Quito para cerrar su campaña.

Para Venezuela, en tanto, la derrota significó quedar fuera de la pelea por la clasificación directa, aunque todavía tiene chances de disputar el Repechaje.