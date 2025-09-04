La Conmebol descalificó a Independiente de la Sudamericana por los incidentes ante la U de Chile

La Conmebol dio a conocer su fallo tras los graves incidentes ocurridos el 20 de agosto en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, que obligaron a suspender el partido de vuelta entre Independiente y Universidad de Chile, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El organismo resolvió la descalificación de Independiente, que además no podrá contar con público en sus próximos siete partidos como local ni en siete encuentros como visitante en competiciones internacionales.

Por su parte, la U de Chile, que avanzará a los cuartos de final para enfrentar a Alianza Lima, también fue sancionada: deberá disputar siete partidos a puertas cerradas como local y no podrá llevar hinchas en igual cantidad de partidos fuera de casa.

Además, tanto Independiente como la U recibieron multas de 250 mil dólares y la obligación de exhibir en sus estadios un cartel con la frase “Basta de racismo, discriminación y violencia”, entre otras medidas disciplinarias.

El encuentro en Avellaneda se interrumpió en el segundo tiempo, luego de agresiones entre hinchas que comenzaron antes del inicio del juego y se intensificaron en el entretiempo. Según el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, la escalada incluyó ataques de la parcialidad visitante y una posterior irrupción de barras locales en la tribuna ocupada por los simpatizantes chilenos.

Tras los hechos, ambas instituciones realizaron descargos escritos y audiencias ante la Conmebol. Desde Independiente, el presidente Néstor Grindetti sostuvo que la violencia se originó en la hinchada visitante y que el club cumplió con las normas de seguridad, aunque los argumentos no prosperaron en la resolución final.

La llave de cuartos de final quedó confirmada: Universidad de Chile enfrentará a Alianza Lima el jueves 18 de septiembre en Perú y la revancha será el 25 del mismo mes en Santiago. El ganador se medirá en semifinales con Lanús o Fluminense.