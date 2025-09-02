Caso YPF: la jueza Preska rechazó otro planteo de la Argentina y ordenó entregar información sobre activos

Por Santotomealdía



La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, resolvió este martes rechazar un nuevo planteo de la Argentina en el marco del juicio por la expropiación de YPF. En esta oportunidad, el Gobierno había solicitado limitar el proceso de discovery únicamente a activos estatales que puedan ser ejecutables, algo que la magistrada desestimó al considerar que ya había sido analizado en fallos previos.

La decisión se suma a otro revés judicial sufrido la semana pasada, cuando Preska también desestimó un pedido argentino vinculado al acceso a dispositivos electrónicos y cuentas personales de funcionarios y exfuncionarios involucrados en la causa.

En su fallo, la jueza recordó que, según el precedente de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso NML Capital, la Ley de Inmunidad Soberana (FSIA) no protege a los Estados de que se investiguen sus activos en el exterior con miras a un eventual embargo. Con ese argumento, rechazó la moción de reconsideración presentada por la defensa argentina.

La Procuración del Tesoro calificó la resolución como “equivocada” y adelantó que se encuentran evaluando vías procesales para impugnarla, en el marco de la estrategia general de defensa en el litigio.

El caso YPF se remonta a la expropiación de la petrolera en 2012 y se tramita en tribunales estadounidenses desde hace más de una década. Actualmente se encuentra en la etapa de discovery, en la que las partes deben entregar información y documentación relevante para el proceso.

En este contexto, se espera una nueva audiencia de seguimiento el próximo jueves 4 de septiembre en Nueva York, en la que podrían definirse nuevas medidas de prueba y pasos procesales.

Desde el Gobierno reiteraron que “la República Argentina reafirma su compromiso de defender con firmeza los intereses nacionales en todas las instancias judiciales, empleando todos los recursos legales disponibles”.