Nueva función del Ciclo de Cine: este martes se proyecta "Diamanti" en el Centro Cultural

La película italiana, dirigida por Ferzan Özpetek, se proyectará este martes a las 20:00 en el Centro Cultural Municipal, con entrada libre y gratuita. La función forma parte de una iniciativa que acerca al público local cine de calidad artística y contenido social.

Diamanti, el drama italiano de Ferzan Özpetek, se presenta en el Ciclo de Cine.
El Ciclo de Cine, una propuesta impulsada por la Municipalidad en conjunto con el Cine Club Santa Fe, continúa este martes 2 de septiembre con una nueva función abierta a toda la comunidad. La cita es a las 20:00 horas en el Centro Cultural Municipal “12 de Septiembre” (25 de Mayo 1940), con entrada libre y gratuita.

En esta oportunidad se proyectará Diamanti (Italia, 2024), un drama dirigido por Ferzan Özpetek, destinado a mayores de 13 años. La película narra la historia de un director que convoca a sus actrices favoritas —con quienes ha trabajado y a quienes ha amado— para realizar una obra inspirada en mujeres. Sin embargo, más allá de lo que revela, su mirada artística conduce a las protagonistas hacia otra época: un pasado atravesado por el sonido de las máquinas de coser y el protagonismo de los talleres liderados por mujeres.

A través del vestuario y la evocación de lo íntimo, el film ofrece una mirada distinta sobre el cine y los vínculos, en un contexto donde los hombres ocupan un rol secundario y la narración se construye desde una perspectiva femenina.

El Ciclo de Cine se desarrolla todos los martes y busca reafirmar el compromiso de la ciudad con el acceso a la cultura, la reflexión colectiva y el intercambio de ideas, ofreciendo al público local producciones internacionales de alto valor artístico y social.

Para más información y para consultar la programación completa, los interesados pueden visitar la cuenta de Instagram @culturasantoto o comunicarse telefónicamente al 474-8198, de lunes a viernes, de 8:00 a 12:00 horas.

