Nueva función del Ciclo de Cine: este martes se proyecta "Diamanti" en el Centro Cultural

El Ciclo de Cine, una propuesta impulsada por la Municipalidad en conjunto con el Cine Club Santa Fe, continúa este martes 2 de septiembre con una nueva función abierta a toda la comunidad. La cita es a las 20:00 horas en el Centro Cultural Municipal “12 de Septiembre” (25 de Mayo 1940), con entrada libre y gratuita.

En esta oportunidad se proyectará Diamanti (Italia, 2024), un drama dirigido por Ferzan Özpetek, destinado a mayores de 13 años. La película narra la historia de un director que convoca a sus actrices favoritas —con quienes ha trabajado y a quienes ha amado— para realizar una obra inspirada en mujeres. Sin embargo, más allá de lo que revela, su mirada artística conduce a las protagonistas hacia otra época: un pasado atravesado por el sonido de las máquinas de coser y el protagonismo de los talleres liderados por mujeres.

A través del vestuario y la evocación de lo íntimo, el film ofrece una mirada distinta sobre el cine y los vínculos, en un contexto donde los hombres ocupan un rol secundario y la narración se construye desde una perspectiva femenina.

El Ciclo de Cine se desarrolla todos los martes y busca reafirmar el compromiso de la ciudad con el acceso a la cultura, la reflexión colectiva y el intercambio de ideas, ofreciendo al público local producciones internacionales de alto valor artístico y social.

Para más información y para consultar la programación completa, los interesados pueden visitar la cuenta de Instagram @culturasantoto o comunicarse telefónicamente al 474-8198, de lunes a viernes, de 8:00 a 12:00 horas.