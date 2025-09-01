Netanyahu anunció que otro alto jefe de Hamás murió en un ataque istaelí

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció hoy que el portavoz del brazo armado de Hamás, Abu Obeida, fue alcanzado en un ataque israelí contra la Franja de Gaza, y prometió además aniquilar a todos los líderes del grupo hutí de Yemen.

En declaraciones al canal de televisión saudí Al Arabiya, una fuente palestina reconoció horas antes, este mismo domingo, que Obeida, vocero de las Brigadas Al Qassam, perdió la vida el sábado en un ataque israelí contra un apartamento en la Ciudad de Gaza.

Todos los que se encontraban en el apartamento fueron abatidos. Familiares de Obeida y líderes de las Brigadas Al Qassam confirmaron su muerte tras examinar el cuerpo, añadió la fuente.

Al dirigirse ante la reunión semanal del Gabinete, Netanyahu precisó que el intento de asesinato lo llevaron a cabo la agencia de inteligencia interior (Shin Bet) y las Fuerzas de Defensa de Israel.

"Aún desconocemos el resultado final. Espero que ya no esté con nosotros, pero he tomado nota de que, del lado de Hamás, no hay nadie que hable sobre este asunto", señaló el primer ministro.

Durante la misma reunión, Netanyahu también prometió eliminar a todos los líderes hutíes.