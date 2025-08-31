Un joven de 23 años en estado crítico tras accidentarse con su moto en barrio Iriondo

Por Santotomealdía



Un grave incidente de tránsito ocurrió este domingo por la mañana en barrio Iriondo, cuando un motociclista de 23 años perdió el control de su vehículo en Roque Sáenz Peña al 3400.

Como consecuencia del siniestro, el joven sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le provocó una fractura de cráneo con pérdida de masa encefálica. Fue trasladado de urgencia al hospital José María Cullen, donde permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva, en estado crítico.

El hecho se registró alrededor de las 7.45 y, según trascendió, la mala maniobra podría estar relacionada con las intensas lluvias que se registraban en la región.

En un primer momento, se generó confusión respecto a la identidad del accidentado, ya que la motocicleta estaba registrada a nombre de un hombre de 44 años. Sin embargo, tras las averiguaciones realizadas por personal policial, se confirmó que la víctima es un joven de 23 años, domiciliado en la intersección de Azcuénaga y Solís.

Intervino en el procedimiento la Subcomisaría 15.