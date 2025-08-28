Fuerte operativo en Brasil: desarticularon una red de fraude y lavado de dinero del sector de combustibles

La policía brasileña lanzó el jueves “una de las mayores operaciones” contra el crimen organizado de la historia del país para desarticular un vasto esquema de lavado de dinero en el sector de combustibles. Lo informaron autoridades.

La gigantesca red de fraude y lavado de dinero, en la que supuestamente tuvo un papel central el Primer Comando da Capital (PCC), una de las mayores bandas criminales de Brasil, utilizó fintechs y unos 40 fondos de inversión para ocultar activos, según el gobierno.

Se estima que la red blanqueó unos 9600 millones de dólares.

Es “una de las mayores operaciones de la historia contra el crimen organizado, sobre todo en su actuación en el mercado legal”, dijo el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, en rueda de prensa en Brasilia.

En total, 1400 agentes participan en la operación en el país.

Cómo funcionaba el esquema de fraude y lavado de dinero

El grupo había creado un entramado que incluía toda la cadena de combustibles, desde la importación, producción, distribución y comercialización hasta el consumidor final, “hasta los eslabones finales de ocultación y blindaje del patrimonio vía fintechs y fondos de inversión”.

El esquema movió 52.000 millones de reales entre 2020 y 2024 (9600 millones de dólares) en más de 1000 puestos de combustibles en todo Brasil.

Además, controlaba cuatro refinerías y más de 1000 camiones que transportaban combustible, generalmente adulterado.

Un mecanismo “extremadamente sofisticado”

El ministro de Economía, Fernando Haddad, se refirió a un mecanismo “extremadamente sofisticado” que exigió “descifrar la ruta del dinero”, durante la rueda de prensa.

La policía divulgó imágenes que muestran un gran despliegue de agentes y patrullas en la avenida Faria Lima de San Pablo, el principal centro financiero de Brasil.

Las fuerzas de seguridad cumplen 350 órdenes de busca y aprensión, entre individuos y empresas, en una decena de estados del país, incluidos los de San Pablo y Rio de Janeiro.

Las investigaciones apuntan que el esquema ideado por la organización criminal, “generó importantes ganancias en la cadena de producción de combustible”, señaló Hacienda en un comunicado.

Entre las prácticas fraudulentas en la venta de combustibles, estaba la adulteración de gasolina y una conocida como “surtidor bajo”, en el que el volumen suministrado es menor al indicado.

Otra práctica se refiere a la importación irregular de metanol. El producto que entra a Brasil “no es entregado a los destinatarios indicados en las notas fiscales. Es desviado y transportado clandestinamente, poniendo en riesgo a conductores, peatones y el medio ambiente”, según el Ministerio Público de Sao Paulo.

El metanol, “altamente inflamable y tóxico”, es enviado después a estaciones de servicio para adulterar los combustibles, “generando lucros millonarios”, agregó.

La participación de cientos de empresas operadoras en el fraude permitió ocultar el producto del delito.

Hasta el momento la operación dejó cinco detenidos, 1500 vehículos, 192 inmuebles y dos embarcaciones confiscados, además de más de 300.000 reales en efectivo (55.000 dólares)