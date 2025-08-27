Se reunió el Consejo de Seguridad con participación de vecinos y autoridades

El intendente Miguel Weiss Ackerley participó este lunes por la noche de una nueva reunión del Consejo de Seguridad, que se desarrolló en las instalaciones de la Vieja Usina. El encuentro reunió a representantes de fuerzas de seguridad, autoridades de los gobiernos municipal y provincial, concejales y referentes de instituciones vecinales de distintos barrios.

El Consejo de Seguridad, que funciona con reuniones mensuales impulsadas por la Municipalidad, tiene como objetivo fortalecer el trabajo conjunto entre distintos actores vinculados a la prevención del delito y la mejora de la seguridad ciudadana.

Durante el encuentro, se abordaron problemáticas específicas identificadas por los vecinos, se evaluaron acciones y estrategias implementadas y se plantearon nuevas propuestas coordinadas para dar respuesta a situaciones críticas en diferentes zonas de la ciudad.

Desde el Municipio destacaron que el Consejo constituye un espacio clave para consolidar un ámbito de diálogo y cooperación permanente, promoviendo una visión integral y articulada de la seguridad.