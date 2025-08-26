Grabois pidió “juicio político” a Milei y dijo que el Gobierno se va a ir “muy mal”.

El candidato a diputado por Fuerza Patria Juan Grabois consideró este martes que los “niveles de corrupción” que muestra el caso por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) habilitan a un juicio político contra el presidente Javier Milei y vaticinó que el Gobierno libertario se va ir “muy mal”.

“Estos niveles de corrupción habilitan un juicio político de acá a la China”, sostuvo Grabois en declaraciones al canal de streaming Gelatina, y dijo que ese proceso judicial debe llevarse a cabo ante la “inhabilidad moral” de Milei.

Ademas, Grabois planteó que “las valijas” de las presuntas coimas “no se las queda doña Karina (Milei)”, sino que “van a Milei”.

“Viví el 2001, no sé si se van en helicóptero, en patrullero o en qué fecha, pero se van muy mal”, pronóstico el dirigente social sobre el futuro del gobierno liberal.

En tanto, descartó que el “triángulo de hierro” del Ejecutivo nacional sean el mandatario, su hermana y el asesor Santiago Caputo. “Milei es el mascarón de proa del verdadero triángulo de hierro: (Patricia) Bullrich, (Federico) Sturzenegger y (Luis) Caputo”, puntualizó.

Y recordó que esas figuras “se repiten desde el gobierno de De la Rúa-Cavallo, Macri y ahora Milei. Ese es el staff permanente de la destrucción de la patria. Esa es la casta fuerte: el personal político de la oligarquía”.