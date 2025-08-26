Martes 26 de agosto de 2025

Internacionales — 26.08.2025 —

Caída de un helicóptero en Reino Unido: tres muertos

Ocurrió en el área de Shanklin, en la Isla de Wight, donde se realizaba una clase de vuelo.

Helicóptero.
Helicóptero.

Fuente: Noticias Argentinas

Tres personas murieron y una se encuentra en grave estado tras la caída de un helicóptero en la isla británica de Wight.

"Podemos confirmar que tres personas han muerto debido al desplome de un helicóptero ocurrido esta mañana en la Isla de Wight. En total, había cuatro personas a bordo, y una de ellas se encuentra actualmente en el hospital en estado grave",  informó este lunes la Policía en un comunicado.

La Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos anunció que inició una investigación sobre la caída de la aeronave.

"No haremos comentarios sobre las circunstancias del incidente, pero continuaremos trabajando con la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos", agregó el comunicado de la Policía.

Northumbria Helicopters, el operador de la nave siniestrada, confirmó que su helicóptero se vio involucrado en el accidente en el área de Shanklin en la Isla de Wight, donde se "estaba dando una clase de vuelo".

Los servicios de emergencia acudieron al lugar del desplome a las 9:24 hora local (8:24 GMT). El herido fue trasladado al Centro de Traumatología Mayor del Hospital Universitario de Southampton.

    • comment DEJE SU COMENTARIO
    info
    IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.

    campos obligatorios *

    refresh
    LO MÁS LEÍDO
    arrow_upward